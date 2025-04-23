Чан-у Ким: «Грустно, что не смог попробовать свои силы в премьер-лиге Казахстана»

Экс-игрок «Экибастуза» Чан-у Ким рассказал, почему ему пришлось покинуть Казахстан.

«У меня был контракт с «Аксу», но за день до начала лиги что-то пошло не так, и мне пришлось покинуть Казахстан. Это было большим сожалением. Грустно, что не смог попробовать свои силы в Премьер-лиге страны», — цитирует Meta-ratings.kz Кима.

«Экибастуз» в 2023 году подписал корейского полузащитника, а в 2024-м он перешел в «Аксу», который снялся с чемпионата до начала сезона.