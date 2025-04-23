Чан-у Ким: «Долгие поездки были главной проблемой в Казахстане»

Экс-игрок «Экибастуза» Чан-у Ким назвал главные проблемы во время адаптации в казахстанском футболе.

«Долгие поездки были главной проблемой. Путешествовали на поезде и играли на искусственном газоне, из-за чего мои мышцы сильно уставали. В таких условиях вероятность травмироваться выше. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий», — цитирует Meta-ratings.kz Кима.

«Экибастуз» в 2023 году подписал корейского полузащитника, а в 2024-м он перешел в «Аксу», который снялся с чемпионата до начала сезона.