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Сегодня, 14:41

Бывший клуб Александра Кержакова «Кайрат» в четвертый раз стал чемпионом Казахстана

Алина Савинова
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«Кайрат» на выезде обыграл «Атырау» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана (1:0).

Благодаря этой победе клуб из Алма-Аты с 47 очками завершил сезон на первом месте в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Астану».

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана в четвертый раз в истории. В последний раз команда выигрывала турнир в 2020 году.

В начале сентября пост главного тренера «Кайрата» покинул российский специалист Александр Кержаков. Он проработал в клубе три месяца.

Футбол
ФК Кайрат
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