Басманов подвел итоги сезона 2024 года

23-летний вингер «Астаны» Станислав Басманов подвел итоги прошедшего сезона 2024 года.

«Главный итог для меня — это опыт игры в Лиге конференций. Я сыграл две встречи в турнире и получил очень ценный опыт. Можно сказать, что год не зря провел благодаря как минимум эти двух играм. Конечно, хочется большего и чаще выходить на поле. Для этого я буду делать все возможное, буду еще больше работать и еще больше стараться.

Буду ли я в «Астане» на следующий год? Пока не могу сказать, посмотрим», — заявил Басманов Legalbet.kz

Басманов является воспитанником «Астаны». В прошлом сезоне игрок принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.