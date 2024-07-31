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Сегодня, 16:21

Барсуков — о переходе Самородова в «Ахмат»: «Должно получиться, как у Алипа»

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Бывший полузащитник казахстанских клубов Андрей Барсуков высказался о возможном переходе полузащитника «Актобе» Максима Самородова в грозненский «Ахмат».

«А почему нет при рыночной стоимости 1,2 миллиона евро? Хорошая цена и один миллион! «Актобе» вырастил и воспитал хорошего игрока. Должно у него все получиться в РПЛ, как у Нуралы Алипа», — цитирует Legalbet.kz Барсукова.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Самородова в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Самородов провел 13 матчей чемпионате Казахстана, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

«Ахмат» возглавляет бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Источник: legalbet.kz
ФК Ахмат
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