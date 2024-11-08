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Сегодня, 14:36

Барменкулов покинет пост главы Казахстанской федерации футбола. При нем сборную возглавил Черчесов

Сергей Разин
корреспондент
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Руководитель Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов объявил о своем уходе, сообщает Meta-ratings.kz.

8 ноября Барменкулов сообщил о своем уходе на совещании в офисе организации.

Барменкулов был избран в качестве президента КФФ в 2022 году. В июне 2024-го под руководством функционера на пост главного тренер национальной команды был приглашен Станислав Черчесов.

Сборная Казахстана в 4 матчах Лиги наций потерпела три поражения и с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B.

Источник: Metaratings.kz
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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