«Астана» сыграет с румынским «Корвинул» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций в среду, 14 августа. Игра пройдет на «Астана Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Астана» — «Корвинул» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Жители Казахстана смогут посмотреть трансляцию в прямом эфире бесплатно на телеканале «Ел Арна». Начало эфира — в 18.44 по астанинскому времени.

В первом матче соперников победу одержала команда из Казахстана со счетом — 2:1.

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