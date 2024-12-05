Шрамченко: «Пока не знаю, остаюсь или нет в «Жетысу»

Белорусский нападающий Антон Шрамченко рассказал, что «Жетысу» пока не предлагал ему новый контракт.

«Пока не знаю, остаюсь или нет. Контракт закончился. «Жетысу» продолжения сотрудничества пока не предлагал, жду от них ответа — нужен я им или нет. А потом буду думать насчет других вариантов», — цитирует Legalbet.kz Шрамченко.

31-летний Шрамченко выступал за клуб из Талдыкоргана с февраля 2024 года. В прошедшем сезоне в 21 матче он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.