Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 05:22

Шрамченко: «Пока не знаю, остаюсь или нет в «Жетысу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский нападающий Антон Шрамченко рассказал, что «Жетысу» пока не предлагал ему новый контракт.

«Пока не знаю, остаюсь или нет. Контракт закончился. «Жетысу» продолжения сотрудничества пока не предлагал, жду от них ответа — нужен я им или нет. А потом буду думать насчет других вариантов», — цитирует Legalbet.kz Шрамченко.

31-летний Шрамченко выступал за клуб из Талдыкоргана с февраля 2024 года. В прошедшем сезоне в 21 матче он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Жетысу
Читайте также
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
В конгрессе США отвергли просьбу Байдена по финансированию Украины
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Россияне рассказали о своих мечтах
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рафиков — о казахстанском футболе: «Черчесов не подходит сборной»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости