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Сегодня, 13:24

Антикор проверяет деятельность экс-главы КФФ Барменкулова

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Деятельность бывшего президента Федерации футбола Казахстана (КФФ) Адилета Барменкулова расследуют в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. Об этом сообщил журналист Legalbet.kz Анар Ибрагимов.

В разные годы Барменкулов работал директором физико-математической школы Tamos, генеральным директором «Центра экспертизы и сертификации нефти и нефтепродуктов Аналит», главой группы компаний «Таймас», председателем комитета транспорта и путей сообщения МТиКРК, зампредом «Корпорации Казахмыс».

53-летний Барменкулов покинул пост президента КФФ 8 ноября 2024 года. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Источник: Legalbet.kz
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