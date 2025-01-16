Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

16 января, 23:37

Кулшинбаев: «Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной Казахстана U21 и «Жетысу» Алмас Кулшинбаев оценил трансферную кампанию алматинского «Кайрата».

«Команду покинуло много местных игроков. Да, «кайратовцы» своими местными игроками неплохо играли, но до высоких целей этот состав недотягивал. Поэтому в конце чемпионата в команде играло много легионеров, которые, по сути, добыли победу для алматинцев в год 70-летия клуба. Если говорить по новичкам, то голкипер Заруцкий достаточно неплохого уровня. Жоржиньо, которого мы успели заметить по играм за люксембургский «Дифферданж», очень добротный форвард. Плюс взяли универсального игрока Тапалова, который может сыграть на нескольких позициях. Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился», — цитирует Кулшинбаева Legalbet.kz.

В 2024 году «Кайрат» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Новый сезон турнира стартует в марте 2025-го.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Кайрат
Читайте также
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Партизане» прокомментировали возможность приглашения футболистов из Казахстана

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости