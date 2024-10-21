Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 17:59

Агент Миладиновича заявил, что к защитнику был предметный интерес из Турции и России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Антон Синьков, агент защитника Ивана Миладиновича, заявил, что игрок останется в «Тоболе» на сезон 2025 года.

«Иван останется в «Тоболе» на следующий сезон. Контракт с клубом действует еще год. Его там, в принципе, все устраивает. Насколько я знаю, даже капитаном хотели сделать — но он сам сказал, что не совсем правильно отдавать или забирать повязку по ходу сезона», — цитирует Синькова Legalbet.kz.

Также агент ответил на вопрос об интересе к 30-летнему футболисту со стороны других клубов.

«По поводу интереса к нему — было пару звонков, но таких... Я их называю прощупыванием почвы. Из Турции и из России был предметный интерес летом — от команды, которая вышла в премьер-лигу. У Ивана же есть русский паспорт — он не является легионером в России. Это, в свою очередь, какую-то определенную роль играло в переговорах. Но потом как бы все застопорилось. Поэтому даже не стали тревожить руководство «Тобола» высшее», — добавил он.

Миладинович перешел в «Тобол» в январе 2024 года после окончания контракта с «Сочи». Он сыграл 25 матчей за костанайскую команду во всех турнирах и забил один гол.

Источник: Legalbet.kz
Иван Миладинович
Футбол
ФК Тобол
Читайте также
Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости