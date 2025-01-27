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Сегодня, 15:30

Агент Чеснокова рассказал о прогрессе в переговорах с «Хартсом»

Камила Абдурахманова
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Ярослав Зварич, агент вингера сборной Казахстана по футболу Ислама Чеснокова, рассказал о прогрессе в переговорах с шотландским «Хартсом».

«Все еще в стадии переговоров. Ведем ли по Исламу Чеснокову переговоры с другими клубами? Футболисту сейчас интересен только «Хартс», — сказал Зварич Legalbet.kz.

В 2024 году 25-летний Чесноков, выступающий за «Тобол», участвовал в 29 матчах во всех турнирах. Он забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

13 января появилась информация о возможном переходе Чеснокова в шотландский клуб «Хартс» за 600 тысяч евро. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Хартс
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