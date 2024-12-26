Агент Барача: «Матео уходит из «Актобе», ему было бы интересно вернуться в РПЛ»

Агент Стипе Лапич рассказал, что защитник Матео Барач покидает «Актобе». 30-летний хорват известен в России по выступлениям за «Крылья Советов».

«Контракт с «Актобе» не будет продлен, скоро Матео станет свободным агентом. Из России с нами пока никто не связывался, но Барачу, конечно, было бы интересно вернуться в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Лапича.

В 2024 году Барач провел за «Актобе» 24 матча, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тясяч евро.