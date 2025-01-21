АФК «Кайрат» остался без генерального директора

Генеральный директор АФК «Кайрат» Асем Кужанова покинула свой пост, сообщает Meta-ratings.kz

Причины ухода Кужановой с должности руководителя алматинского клуба, а также имя ее преемника пока неизвестны.

Кужанова занимала этот пост с апреля 2014 года. За время ее работы «Кайрат» один раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, девять раз становился чемпионом Казахстана, 10 раз побеждал в Кубке страны и восемь раз выигрывал Суперкубок. Кроме того, клуб добился успеха на международных турнирах Masters Cup 2023 и Суперкубок мира 2014, а также четыре раза победил в Кубке Еременко.