Барменкулов: «Нам нужны футбольные знания Черчесова, а не его казахский язык»

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов прокомментировал ситуацию с шуткой главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку уточнил, не на французском ли он говорит. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен». Позже российского специалиста оштрафовали за этот инцидент на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

«Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит. В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет», — приводит слова Барменкулова Sport24.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 3 поражения).