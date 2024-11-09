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Адиев: «Думаю, Черчесов продолжит работу в Казахстане, несмотря на уход главы КФФ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что Станислав Черчесов сохранит работу на посту национальной команды, несмотря на отставку главы Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова.

«Честно говоря, не в курсе, с чем связано это решение, видел только новость о самой отставке. Очень сожалею, что так произошло. Так или иначе все последние достижения, в том числе сборной Казахстана, связаны с Барменкуловым. За короткий срок ему удалось сделать многое, плюс было немало больших проектов запланировано. Федерация стелила поля, закладывала стадионы. Как это отразится на Черчесове? Сложно сказать, зависит от того, кто придет на место главы федерации. В любом случае у Станислава Саламовича действующий контракт. Думаю, он продолжит работу. Хотелось бы, чтобы в ближайших матчах Лиги наций у сборной был положительный результат», — приводит слова Адиева «ВсеПроСпорт».

8 ноября Барменкулов сообщил о своем уходе на совещании в офисе организации. Барменкулов был избран в качестве президента КФФ в 2022 году. В июне 2024-го под руководством функционера на пост главного тренер национальной команды был приглашен Станислав Черчесов.

Сборная Казахстана в 4 матчах Лиги наций потерпела три поражения и с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B.

Источник: ВсеПроСпорт
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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