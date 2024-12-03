Адиев — о сборной Казахстана: «Главный тренер лучше знает потенциал команды. Надеемся, все будет хорошо»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии «СЭ» оценил результаты национальной команды при Станиславе Черчесове.

«Результаты сборной Казахстана понятны, ими недовольны. Честно, не думаю о сборной. Да, смотрю игры, но я их не оценивал как тренер. У команды он есть, ему лучше знать потенциал. Конечно, надеемся, что все будет хорошо», — сказал Адиев «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Казахстан с 1 очком занял четвертое место в третьей группе лиги B и вылетел в лигу C.