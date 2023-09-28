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Игры БРИКС

Сегодня, 11:58

На Игры БРИКС планируют пригласить спортсменов из более чем 70 стран

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что организаторы Игр БРИКС планируют пригласить на соревнования представителей более 70 стран.

«Программу соревнований предварительно сформировали, будет порядка 25-26 видов спорта. Запустили все документы по созданию оргкомитета, определились приблизительно по количеству стран, которые нам уже можно начинать приглашать.
Понятно, что это страны БРИКС плюс те, кто вступает в объединение с 1 января, и хотим порядка 60 стран еще пригласить. То есть 70-72 страны точно будем приглашать, дальше будем отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет, точечно», — приводит ТАСС слова Леонова.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Источник: ТАСС
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