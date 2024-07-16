«Ведутся консультации о новых сроках проведения». Что происходит с переносом Игр дружбы?

Оргкомитет пока не готов озвучить новую дату соревнований.

Информация о переносе Всемирных Игр дружбы с сентября 2024 года на более позднее время наконец получила более-менее официальное подтверждение. В связи с новой волной рассуждений на эту тему пресс-служба оргкомитета разослала в СМИ релиз, в котором говорится, что глобальные старты могут пройти в «другие даты». Напомним, что «СЭ» первым сообщил по планах изменению сроков Игр дружбы еще 1 июня. С тех пор многие функционеры в неформальных беседах подтверждали: в назначенные сроки стартов в Москве и Екатеринбурге точно не будет. Но формальных шагов по изменению планов не предпринималось — например, в минувшую субботу площадка Игр как ни в чем ни бывало работала на фестивале VK Fest в Москве.

Информационный шум

Новую волну разговоров поднял во вторник глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. «Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные, — сказал чиновник на пресс-конференции в Новосибирской области накануне чемпионата страны по тяжелой атлетике. — Мы получили приглашения в ряд стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч, до конца не буду раскрывать, потому что идет процесс диалога и формирования нашего календаря в связи с тем, что внесены изменения из-за переноса Игр дружбы. На этот год у нас больше не планируется крупных международных стартов, потому что Игры дружбы исключали подготовку к другим соревнованиям».

Правда, впоследствии Агапитов поправился, что никакими особенными инсайдами не располагает. «Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать», — приводит ТАСС слова главы ФТР.

Фото пресс-службы Игр Дружбы

При этом президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщили, что пока не получали официальных документов о корректировке календаря. Тем не менее на информационный шум пришлось реагировать представителям оргкомитета Игр.

«Оргкомитет Всемирных Игр дружбы продолжает активную подготовку к проведению турнира, — говорится в сообщении пресс-службы. — В настоящий момент в связи с предложением Международной ассоциации дружбы о переносе Игр на другие даты ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения турнира. Мы выступим с официальным сообщением, как только будет выработано соответствующее решение».

Если кто-то пропустил, то Международная ассоциация дружбы — это структура, которую возглавляет экс генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Весной этого года она посоветовала сместить соревнования в Москве и Екатеринбурге примерно на год. Это позволит повысить их статус, ведь из-за близости Олимпиады в Париже (26 июля — 11 августа) собрать звездный состав иностранных атлетов в России 15-29 сентября 2024 года крайне затруднительно. Вскоре после появления этой рекомендации об уходе с поста гендиректора оргкомитета объявил Алексей Сорокин. Ожидается, что его заменит вице-президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин.

Фото пресс-службы Игр Дружбы

«МОК показал свое лицо»

«Игры дружбы действительно перенесены, здесь никакой тайны и секрета нет, — заявил «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — 2025 год это будет или 2026-й — я лично такой информацией не обладаю. Но здесь ничего удивительного нет — столько важных спортивных событий проходило в России и будет проходить, что в сложной сегодняшней ситуации, мне кажется, надо спокойно принять эту информацию и готовиться к проведению Игр. Оргкомитет работает, совещания — я в них постоянно участвую, спортивные объекты готовятся, строятся, команды готовятся. Много мероприятий, это накладывает и на оргкомитет большую ответственность, и финансовый вопрос все-таки не последний. Не вижу здесь ничего такого нерешаемого. В этом году прошли Игры Будущего, «Дети Азии», Игры БРИКС, Спартакиада и еще много международных спортивных событий. Как ни крути, сильнейшие спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх. Мы же хотим, чтобы у нас Игры были мощные, интересные. Поэтому нам нужно, чтобы они проходили на высочайшем уровне — то, как умеет и будет делать Россия».

«Первоначально этих соревнований не стояло в четырехлетнем плане — в нем была Олимпиада, — отметила в комментарии для «Газеты.ру» олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. — Мы хотели, чтобы Игры дружбы стали масштабным международным соревнованием. Сейчас злые языки будут говорить: их переносят, потому что никто не приедет. Вовсе не поэтому. Сначала нужно было, чтобы МОК показал свое лицо: они начали угрожать спортсменам, придумывать санкции и дисквалификации, стали звонить в разные страны. Мы же до последнего момента заявляли, что Игры дружбы состоятся, и этим выводили МОК на чистую воду. Я считаю, что до последнего не заявлять о переносе соревнований было очень правильно».

Фото пресс-службы Игр Дружбы

Напомним, что на Игры дружбы планировалось пригласить около семи тысяч спортсменов примерно из 30 видов спорта, а их общий призовой фонд был определен в 4,6 миллиарда рублей. При этом МОК и ВАДА призвали атлетов отказаться от поездки на эти старты, назвав российский проект «политизированным», а также «опасным» из-за отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства. Наши чиновники всячески подчеркивали, что Игры дружбы — это не альтернатива Олимпиаде, а просто коммерческие соревнования. Но Томас Бах все равно видел в них конкурента и критиковал World Friendship Games особенно яростно.

Теперь понятно, что осенью 2024-го анонсированных соревнований точно не будет — старты по летним видам спорта на открытом воздухе в России после сентября точно невозможны. Некоторые наши сборные по этому поводу уже приняли решение досрочно распустить спортсменов в отпуск. Некоторые пессимисты уверяют, что Игры дружбы не перенесли, а отменили. Однако для подобных утверждений пока нет оснований. Запланированная на 2025 год Спартакиада сильнейших спортсменов России и Беларуси Играм дружбы совершенно не мешает. И здесь надо просто подождать решения по сложному вопросу, который в том числе зависит от геополитики и наших отношений с международными спортивными структурами.