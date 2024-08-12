Олимпиада закончилась. А что с Играми дружбы? Какие новости?

На главные вопросы отвечает генеральный директор оргкомитета Дмитрий Путилин.

После Олимпиады в России должны были состоятся свои масштабные соревнования с большими призовыми и мощными иностранными конкурентами — Игры дружбы. Соревнования планировали провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Вначале ходили слухи, что Игры могут вообще отменить, но этого не произошло. Соревнования перенесли на следующий год. Но когда именно они стартуют и в каком виде?

Ждем лето-2025

О проведении Игр дружбы объявили прошлым летом. Ожидается, что эти крупные соревнования будут, как и Олимпиады, иметь летнюю и зимнюю модификацию и проходить раз в четыре года. Решение о проведении этого спортивного мероприятия принимало руководство страны, а ответственным за Игры был назначен Алексей Сорокин, который в свое время руководил оргкомитетом чемпионата мира «Россия-2018».

Правда, в начале июля этого года Сорокин объявил, что в проекте остается, но должность его меняется. В результате генеральным директором оргкомитета Игр дружбы назначили Дмитрия Путилина. Помимо этого, он является вице-президентом Европейской федерации тайского бокса. В разговоре с «СЭ» Путилин назвал ожидаемые сроки проведения соревнований в следующем году.

— Какие дальнейшие планы у Игр дружбы?

— Во-первых, я недавно сменил на посту генерального директора этого проекта Алексея Сорокина. Разговоры о переносе начались еще до меня. Понимаю, что этот проект нужен стране, в свете того, что наши спортсмены лишены международных соревнований. Перенос на следующий год я считаю достаточно логичным. Потому что если соревноваться после Олимпиады, то мы бы не получили тех конкурентов-иностранцев, которых мы можем пригласить в следующем году. Все-таки на родине мы, конечно же, хотим победить, но хотим победить сильнейших.

— Понятен хотя бы месяц, когда пройдут Игры?

— Официально мы сейчас не можем ничего озвучивать до объявления официальных сроков Министерством спорта России. Сейчас этот процесс будет идти пару месяцев. Надеюсь, что в сентябре срок объявят. Есть официальное обращение от правообладателя турнира — Международной ассоциации дружбы — перенести Игры на 2025 год. Если решение о переносе на 2025 год будет принято, то турнир состоится в летние месяцы.

— Какие даты принятия решения по проведению Игр?

— Это сложно комментировать. Решение примет президент страны, потому что он подписывал указ. Мы ждем в сентябре-октябре.

Дмитрий Путилин. Фото Пресс-служба Оргкомитета Всемирных Игр дружбы

Большая часть программы Игр будет сохранена

В планах по проведению Игр дружбы говорилось, что медали будут разыграны в 33 видах спорта. Это не только олимпийские виды, но и неолимпийские. Среди них, например, есть такие, как шахматы, падел и спортивное программирование. Соревноваться с российскими спортсменами должны участники из 30 стран. Путилин в разговоре с «СЭ» уверяет, что в следующем году планы не должны сильно поменяться, а количество стран-участниц не уменьшится.

— Шли разговоры о большом количестве видов спорта на Играх дружбы. Что известно сейчас?

— Мы по максимуму постараемся сохранить программу. У нас сейчас есть статистический анализ тех заявок, которые мы уже получили на этот год. Исходя из этого у нас есть некоторые предложения по изменению программы. Но пока преждевременно говорить. Большая часть спортивной программы будет сохранена.

— Наверняка идет плотное общение с главой Международной ассоциации дружбы Жеромом Вальке. Можно ли об этом говорить?

— Предложение по переносу Игр поступило как раз от Международной ассоциации. Эта организация заботится прежде всего об уровне участников этих соревнований и о равных условиях для всех спортсменов. Поэтому мы в плотном общении. Назначение новых сроков пройдет непосредственно с их участием.

— После переноса уровень международных связей остался тем же? Никто не отказался?

— Нет. Мы получили хорошую ответную историю по переносу. В Международной ассоциации согласны с этим. По выбору сроков на следующий год мы, прежде всего, основываемся на международном календаре. Выбираем слот, который позволит выступать и на международных соревнованиях федераций, и приехать к нам на Игры.

— Смотрели ли вы Олимпийские игры?

— Честно сказать, нет.

— Слышали про грязную Сену и другие недочеты организаторов Олимпиады в Париже?

— Я занимаюсь проведением соревнований достаточно давно. Считаю, что обсуждать недочеты проведения любого мероприятия по корпоративной этике не совсем правильно. Вопрос в том, что мы стараемся провести Игры на достойном уровне. Все-таки Россия не раз подтверждала свое умение организовывать подобные мероприятия. Основная задача Игр дружбы в том, чтобы страны могли дружить и соревноваться, чтобы все это проходило по тем давним олимпийским традициям. Мы хотим их сохранить на наших Играх.