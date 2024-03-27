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Игры дружбы

27 марта, 19:36

Журова: «ВАДА и МОК запугивают спортсменов других стран, это неприемлемо»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия не будет отказываться от проведения Игр дружбы, даже несмотря на попытки ВАДА и МОК сорвать соревнования.

«Раньше такого не было, чтобы МОК к кому-то какие-то санкции применил, к какой-то стране за то, что она поехала в Москву или не поехала на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Сильно неприятно, запугивают спортсменов тем, что они хотят в каких-то соревнованиях участвовать, это совершенно неприемлемо. Мы готовимся, конечно. Это в первую очередь нужно для нас самих. Мы делаем Игры для себя, и кого-то приглашаем, чтобы была достойная конкуренция. А Игры дружбы — это наши соревнования, мы как хотим, так и можем проводить», — приводит «КП Спорт» слова Журовой.

Ранее ВАДА выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Всемирных игр дружбы, а МОК призвал спортсменов не принимать участия в соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. За победу спортсмены получат по 40 тысяч долларов, за второе место — 30 тысяч, а за третье — 20 тысяч.

Источник: КП Спорт
Светлана Журова
ВАДА
МОК
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