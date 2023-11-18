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Игры дружбы

Сегодня, 16:48

Журова считает, что ВАДА и МОК теряют контроль над мировым спортом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) давят на страны из-за надвигающейся потери контроля над мировым спортом.

«ВАДА говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хоккейную лигу, создаются новые спортивные структуры. Там ВАДА и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать. Да, ВАДА и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право ВАДА имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать. А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом ВАДА, внутри страны и везде выдерживаем все правила», — приводит слова Журовой ТАСС.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Источник: https://tass.ru/sport/19319681
Светлана Журова
ВАДА
МОК
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