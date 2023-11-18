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Игры дружбы

Сегодня, 17:56

Журова назвала лукавством заявление ВАДА об отсутствии контактов с Россией по Играм дружбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на угрозы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении спортсменов, которые планируют участвовать в Играх дружбы.

«Можно сколько угодно грозить нашей стране, но у нас свои собственные соревнования. И как вообще данная ситуация относится к ВАДА? Что касается заявления организации по поводу отсутствия информации и контактов с российской стороной, то это все лукавство. У них, безусловно, были эти данные, а теперь они нас отстранили. На Играх дружбы будут проводиться антидопинговые тесты, а если организация не хочет сотрудничать по надуманным причинам, это только ее проблемы», — приводит слова Журовой RT.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232909-zhurova-wada-rossiya-igry
Светлана Журова
ВАДА
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