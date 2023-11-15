Вяльбе — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «МОК самая политизированная, а не спортивная организация»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о рекомендации МОК не участвовать спортсменам в Играх дружбы в России.

«Это еще раз доказывает, что МОК — самая политизированная, а не спортивная организация. И, конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции», — приводит Вяльбе ТАСС.

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод выступил с заявлением, в котором призвал Национальные олимпийские комитеты не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.