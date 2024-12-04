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Фетисов о переносе Игр дружбы: «Может, не все хотят с нами дружить?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина отложить проведение Игр дружбы.

«Не знаю, с чем связано решение отложить проведение Игр дружбы. Может, не все готовы с нами дружить? А состоятся ли когда-нибудь эти соревнования, сказать не могу. Я не гадальщик», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

2 декабря стало известно, что проведение спортивных соревнований Всемирные Игры дружбы отложено до особого решения президента РФ.

Источник: ВсеПроСпорт
Вячеслав Фетисов
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