Во Всероссийской федерации плавания назвали политикой призывы МОК не принимать участие в Играх дружбы

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко прокомментировал заявление МОК о призыве других стран не принимать участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Это чистейшая политика. Сейчас весь мир следит за тем, что происходит с Израилем и Палестиной. И там не принимают никаких решений, а наши спортсмены несут ответственность за все. Причем у нас все-таки идет совершенно другая СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «СЭ»). Конечно, я считаю, что это двойные стандарты. Это политика вмешательства и все», — цитирует Авдиенко Mataratings.ru.

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.