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Игры дружбы

Сегодня, 13:28

Винер отреагировала на рекомендацию МОК спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась своим мнением о призыве Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в Играх дружбы в России.

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», — приводит слова Винер ТАСС.

Сегодня, 15 ноября, директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
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