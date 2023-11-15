Валуев: «МОК не нужны конкуренты в виде Игр дружбы»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал рекомендации МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

«МОК хочет зачистить территорию, им не нужны конкуренты в виде Игр дружбы. Они боятся, что будет большая конкуренция. Очевидно, что Игры дружбы будут приносить успех спортивному движению, а МОК, пользуясь своими ресурсами и влиянием, пытается заблокировать наши инициативы», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК о бойкоте Всемирных игр дружбы в России.