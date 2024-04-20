Валуев заявил, что глава МОК Бах боится проведения Игр дружбы из-за денег

Депатут Госдумы Николай Валуев поделился мнением о желании Международного олимпийского комитета (МОК) сорвать Игры дружбы.

«Природа наступления этих сентенций и рефлексии Томаса Баха лежит в большей степени в политике, а политика — это производная экономики. Игры дружбы для него — неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует Международный олимпийский комитеткомитет», — приводит слова Валуева ТАСС.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.