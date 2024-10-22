Вальке рассказал, что Игры дружбы не являются альтернативой Олимпиады

Руководитель Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генсек ФИФА Жером Вальке в интервью «СЭ» рассказал о целях Игр дружбы, который должны пройти в России в 2025 или 2026 году.

— Многие на Западе, включая уже упомянутый МОК, видят в Играх дружбы опасную альтернативу Олимпиаде? Так ли это?

— Конечно, нет. У нас никогда не было идеи стать альтернативой Олимпийским играм. Когда Россия провозгласила идею организации Игр дружбы, то их основная цель заключалась в том, чтобы дать возможность российским спортсменам проявить свои навыки в условиях международной конкуренции. Они так много тренировались, чтобы участвовать в Олимпиаде, но их лишили такого шанса. Поэтому для них был придуман новый формат. Однако Игры дружбы никогда не позиционировали себя как альтернатива Олимпиаде или какому-то другому имеющемуся соревнованию. Важно понять, что новые мультиспортивные старты не проводятся против кого-то или чего-то. Цель организации мероприятий всегда должна быть созидательной. Если Россия примет решение провести Игры дружбы в 2026 году, то в них примут участия страны БРИКС, спортсмены из других частей света. Спортсмены из РФ получат возможность соревноваться в конкурентной среде.

— Допустим, первые Игры дружбы пройдут в России в 2026 году. А какое будущее вы видите после первого издания? Скажем, в перспективе 10-15 лет.

— Мы намерены проводить Игры дружбы в разных странах, на разных континентах. Например, следующий старт может быть организован на Ближнем Востоке. Если в ближайшее время ситуация [с конфликтом на Украине] не изменится, то можно будет говорить, что основу этого старта составят спортсмены из стран БРИКС. Плюс важно понять, как часто будут проводиться Игры дружбы. Раз в два, раз в четыре года.