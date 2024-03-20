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Игры дружбы

20 марта, 10:45

Родионенко — о призыве МОК бойкотировать Игры дружбы: «Они делают много нелогичных вещей!»

Родионенко отреагировала на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета к отказу спортсменов и правительств от участия в Играх дружбы.

19 марта МОК призвал всех участников олимпийского движения отказаться от участия в предстоящих соревнованиях в России.

«Мы готовы к этому и сделаем все, чтобы эти соревнования состоялись. Я думаю, что все получится. Потому что пройдут Олимпийские игры, и уже национальные федерации не будут так бояться санкций. Мы надеемся, что к нам приедут команды. Европа наиболее агрессивна по отношению к нам. Все эти санкции на нас не повлияли, кроме того, что стало мало стартов, а опыт выступления, конечно, необходим. МОК сейчас делает много нелогичных вещей. Говорят одно, делают другое. У меня такое впечатление, что они уже сами запутались. Лишь бы только ущемить Россию, сделать ей плохо. Но по-моему от этого страдают весь спорт. А российские спортсмены продолжают тренироваться», — сказала Родионенко «СЭ».

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

(София Кузнецова)

МОК
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