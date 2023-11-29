В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта и 208 дисциплин

Оргкомитет Всемирных игр дружбы провел первое заседание по подготовке и проведению турнира, сообщает пресс-служба оргкомитета.

В Концепцию проведения Игр вошли 33 вида спорта, 208 спортивных дисциплин. По прогнозам организаторов, более 7 тысяч спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Помощь в организации и проведении соревнований будут оказывать 7,5 тысяч волонтеров.

Также Игры дружбы-2024 пройдут на 23 соревновательных объектах. В Москве большинство из них расположены в спорткомплексе «Лужники», на Большой спортивной арене планируется провести церемонии открытия и закрытия. Екатеринбург задействует Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Дворец игровых видов спорта и легкоатлетический стадион «Калининец».

Первые в истории Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.