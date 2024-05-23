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Сегодня, 13:00

В Москве открылся ресурсный центр волонтеров Всемирных игр дружбы-2024

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Директор департамента по централизованным сервисам и волонтерской программе Всемирных игр дружбы Александр Максимов рассказал об открытии ресурсного центра волонтеров в Москве.

«Недавно мы открыли центр в Екатеринбурге. Сегодня открываем центр в нашей столице. В Москве многолетняя практика привлечения волонтеров. Спасибо организации «Мосволонтер». Мы надеемся, что с вашей помощью Игры дружбы пройдут замечательно», — заявил Максимов.

По словам руководителя управления волонтерской программы Всемирных игр дружбы Анастасии Кондрашовой, в данный момент собрано более 11 тысяч заявок потенциальных волонтеров предстоящих соревнований.

«Волонтерская программа стартовала 5 декабря. Это очень важно для нас. Сейчас у нас уже собрано больше 11 тысяч заявок. Я приглашаю всех, кто не зарегистрировался, подать заявку. Отбор проходит до июля. Мы ждем волонтеров и из других стран. У нас более 600 заявок от волонтеров из разных стран», — отметила Кондрашова.

Директор ГБУ города Москвы «Мосволонтер» Александр Левит заверил, что будет проведена качественная подготовка «большой команды волонтеров для всех жителей страны».

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве.

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