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Игры дружбы

Допинг

Сегодня, 20:15

В МИД России уверены, что Игры дружбы пройдут на высоком уровне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила генеральному директору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли, который заявили, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами. А Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

17 ноября Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы из-за того, что у РУСАДА отсутствует статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В оргкомитете турнира уверены, что смогут решить недопонимания с ВАДА.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6579
ВАДА
РУСАДА
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