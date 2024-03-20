В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные санкции МОК для спортсменов, которые участвовали в Играх дружбы.

«Ограничения для россиян и белорусов на ОИ — разрушение идеи олимпизма и ущемление интересов атлетов, это не красит МОК», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Также в МОК заявили, что рассмотрят вопрос применения санкций к атлетам, которые примут участие в Играх дружбы.