В Госдуме РФ прокомментировали возможный перенос Игр дружбы

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переносе Игр дружбы.

«У меня информации о переносе нет. Мы пока готовимся, законопроекты, которые были необходимы для успешного проведения игр приняты. Все в работе. Не буду скрывать, сложностей много, в том числе санкционного характера, но вопрос о переносе пока не ставился», — сказал Свищев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», Игры дружбы могут быть перенесены с сентября 2024 года на 2025 год. Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку.

В программе Игр дружбы значится более 30 видов спорта, ожидается участие около 7000 атлетов.

Константин Передерий