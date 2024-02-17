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Игры дружбы

Сегодня, 13:15

В Госдуме предложили запретить рост цен на авиабилеты и в гостиницы на Играх Дружбы

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В Госдуме РФ подготовили законодательную базу для проведения в России Всемирных игр дружбы.

По словам парламентария Дмитрия Свищева, предлагается запретить рост цен на билеты на самолеты и в гостиницы для зрителей соревнований.

«Речь идет о проезде в городском транспорте до места проведения соревнований для волонтеров, зрителей и организаторов. Точки маршрута, остановки, конкретные условия предоставления бесплатного проезда будут определять субъекты и организаторы Всемирных игр дружбы», — сказал Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы.

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