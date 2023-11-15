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Игры дружбы

Сегодня, 12:22

Навка считает, что МОК боится Всемирных игр Дружбы в России: «Поэтому и пугают всех вокруг»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал. На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50. Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии», — сказала Навка «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

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Татьяна Навка
МОК
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