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Игры дружбы

Сегодня, 13:19

Тарасова — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: «Он сошел с ума»

Алина Савинова
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах помолился за отмену Игр дружбы в России.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) под видом высокопоставленного африканского политика связался по видеосвязи с Бахом. Он рассказал главе МОК, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и предложил ему помолиться. Бах согласился произнести «молитву» за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
Томас Бах
МОК
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