Поздняков — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «Слова МОК вызывают у нас недоумение»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха, который раскритиковал организацию государствами «политических» турниров и рекомендовал не приезжать на Игры дружбы.

- Безусловно, любое спортивное событие является свободным для участия любым человеком нашей планеты. Когда возникли несправедливые, абсолютно нелегитимные санкции против российского спорта, главной необходимостью стало организовать спортивную практику нашим атлетам. С момента запрета на участие нашим спортсменам в международных соревнованиях прошло 1,5 года. Тем не менее эти санкции не ограничивали, участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории России. Мы организовали одну из самых успешных Олимпиад в современности, провели чемпионат мира по футболу. Поэтому сомневаться в наших организационных способностях даже не надо. Соревнования здесь проводить можно и нужно, это в интересах спорта.

Мы устраняем ту несправедливость, которая была допущена МОК. Игры дружбы, которые состоятся с большим успехом в следующем году, послужат трем целям: мирной миссии спорта, свободному участию в соревнованиях всем спортсменам и устранят ту несправедливость, из-за которой отечественные спортсмены были лишены возможности участия в международных соревнованиях. Поэтому слова президента МОК вызывают у нас недоумение. Мы очень надеемся, что в перспективе МОК пересмотрит свое отношение к свободным и честным Играм дружбы, — сказал Поздняков.

— Нет опасения, что спортсмены могут прислушаться к словам Баха и не приехать?

— На протяжении полутора лет мы уже привыкли не только к двойным, но и тройным стандартам, когда за ширмой интересов спортсменов, которые ставятся во главу угла МОК, ведется политика ограничения и запрета на участие в соревнованиях. В самых худших традициях тоталитарных режимов. Мы очень надеемся, что наступит то время, когда и руководство МОК одумается и будет соответствовать тем идеалам и принципам, о которых мечтали основатели движения. В том числе и Кубертен.

— Будут ли проведены дополнительные разговоры с олимпийскими комитетами, чтобы не допустит отток спортсменов?

— Дело в том, что в любом случае все эти контакты носят неформальный характер, они никуда не исчезали. На протяжении полутора лет мы проводили формальные и неформальные встречи с представителями национальных олимпийских комитетов. С многими из них были подписаны или пролонгирование соглашения о взаимодействии. Безусловно, подобного рода запреты, хотя и усложнят задачу приглашения иностранных спортсменов, но не навредят самому спортивному празднику. Уверен, что Игры дружбы пройдут на высоком уровне.

15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод выступил с заявлением, в котором призвал Национальные олимпийские комитеты не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.