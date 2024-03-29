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Игры дружбы

29 марта, 21:13

Стало известно, почему МОК не помешает спортсменам выступить на Играх дружбы

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о бойкоте Игр дружбы.

«Я буду не первым и не последним, кто говорит здесь об очевидной предвзятости. Но есть хорошая новость: Игры дружбы пройдут после Олимпиады. И спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, еще смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, при чем не только российских, но и для участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами. Это все — аргументы, с которыми очень сложно поспорить», — приводит слова Гаджиеева «Газета.Ru».

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: «Газета.Ru»
Олимпиада
Камил Гаджиев
МОК
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