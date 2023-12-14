Шахматист Артемьев надеется выступить на Играх дружбы

Российский шахматист Владимир Артемьев планирует выступить на Играх дружбы в следующем году.

«Я с удовольствием сыграю, мне интересно. Насколько я знаю, у России, как у страны организатора, будет возможность выставить несколько команд. Думаю, у меня есть все шансы попасть в одну из них», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

25-летний Артемьев является победителем командного чемпионата мира 2019 года. Он также становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019).