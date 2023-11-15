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Игры дружбы

Сегодня, 17:53

Сальников уверен, что иностранцы выступят на Играх дружбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Ситуация очень напоминает 1980-е годы. Как мы помним, тогда был бойкот московской Олимпиады, который осуществлялся именно НОК, но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования. Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», — цитирует Сальникова RT.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод выступил с рекомендацией, в которой посоветовал НОК не принимать участия в Играх дружбы.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Источник: RT
Владимир Сальников
МОК
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