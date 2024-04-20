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Игры дружбы

Сегодня, 10:14

Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о желании Международного олимпийского комитета (МОК) сорвать Игры Дружбы.

«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело. Ответом наших спортсменов на эту несправедливость должно быть первое место в мировом рейтинге», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

Источник: ТАСС
Владимир Сальников
МОК
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