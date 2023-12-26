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Игры дружбы

Допинг

Сегодня, 11:00

РУСАДА ведет консультации с ВАДА о проведении допинг-тестирования на Играх дружбы

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация является кандидатом на проведение допинг-тестирования на Играх дружбы.

«К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм. Мы ведем переговоры. Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Также она заявила, что РУСАДА ведет консультации с ВАДА по данному вопросу.

«Говорить о том, что может запретить ВАДА, пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру, в том числе со Всемирным антидопинговым агентством. Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем», — добавила Логинова.

В ноябре гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. По его словам, на турнире организация не сможет наблюдать за соблюдением антидопинговых правил, поэтому атлеты не будут обеспечены системой справедливости. До этого в ВАДА отмечали, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://tass.ru/sport/19628945
ВАДА
РУСАДА
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