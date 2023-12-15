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Игры дружбы

Сегодня, 13:28

Карякин — об Играх дружбы: «Если меня пригласят играть, то я однозначно выступлю»

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Российский шахматист Сергей Карякин высказался о предстоящих Играх дружбы 2024 года.

«Если меня пригласят играть, то я однозначно выступлю. Считаю, решение организовать такое соревнование абсолютно верное. Если нас не ждут на международных соревнованиях, то надо играть в альтернативных турнирах», — приводит слова Карякина ТАСС.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Сергей Карякин (шахматы)
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