Родионенко считает, что у ВАДА нет прав запрещать России проводить Игры дружбы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) негативно относится к проведению Россией Игр дружбы.

«Какое дело может быть у ВАДА до проведения соревнований в нашей стране? Это очередная попытка как-то повлиять на приезд иностранных спортсменов на Игры дружбы. Считаю, что нам не стоит обращать внимания как на сегодняшнее заявление ВАДА, так и на недавнюю «обеспокоенность» Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и провести их на традиционном для России высоком уровне», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Ранее в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Также в агентстве считают, что на турнире организация не сможет наблюдать за соблюдением антидопинговых правил, поэтому атлеты не будут обеспечены системой справедливости.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.