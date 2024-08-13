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Путилин заявил, что на проведение Игр дружбы влияет давление МОК

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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин заявил, что давление МОК накладывает отпечаток на их проведение, но организаторы намерены сделать праздник для сильнейших спортсменов мира.

«Конечно, это накладывает отпечаток. Это давление неофициально существует. Но еще раз: мы проводим Игры дружбы вне политических трений. Задача — сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Естественно, для наших российских спортсменов тоже. Пройдут ли Игры в 2025 году? Принятие этого решения зависит от руководства страны. Мы ждем этого решения, но как оргкомитет готовы проводить их в любые даты», — цитирует Путилина ТАСС.

30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.

Источник: ТАСС
МОК
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