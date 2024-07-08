Путилин станет генеральным директором оргкомитета Игр дружбы

Вице-президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин займет пост генерального директора оргкомитета Игр дружбы, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

8 июля Алексей Сорокин объявил об уходе с поста гендиректора оргкомитета.

Ранее флаг Всемирных игр дружбы был установлен на вершине Эльбруса.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в турнире примут участие более 30 стран.