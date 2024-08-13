Игры дружбы
Новости
Статьи
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 18:21

Путилин сообщил о желании оргкомитета Игр дружбы пригласить сильнейших спортсменов мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин заявил, что организация планирует пригласить на соревнования сильнейших спортсменов мира.

«Один из вызовов, с которым связано решение о переносе со стороны Международной ассоциации дружбы, — не все топовые спортсмены готовы в этом году приехать на Игры сразу после других крупных мультиспортивных турниров. Календарь слишком плотный. Перед нами стоит абсолютно та же задача — привезти сильнейших, чтобы наши российские спортсмены соревновались с лучшими. Поэтому и предлагается изучить варианты других дат», — цитирует Путилина ТАСС.

30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год.

Источник: ТАСС
4
0
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
В Париже завершились Олимпийские игры
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путилин заявил, что на проведение Игр дружбы влияет давление МОК
Новости
RSS RSS
Все новости