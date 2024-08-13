Путилин сообщил о желании оргкомитета Игр дружбы пригласить сильнейших спортсменов мира

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин заявил, что организация планирует пригласить на соревнования сильнейших спортсменов мира.

«Один из вызовов, с которым связано решение о переносе со стороны Международной ассоциации дружбы, — не все топовые спортсмены готовы в этом году приехать на Игры сразу после других крупных мультиспортивных турниров. Календарь слишком плотный. Перед нами стоит абсолютно та же задача — привезти сильнейших, чтобы наши российские спортсмены соревновались с лучшими. Поэтому и предлагается изучить варианты других дат», — цитирует Путилина ТАСС.

30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год.